【KTSF 徐敏子報導】

星巴克(Starbucks)正在進行為期10天的免費咖啡贈送活動,只要你掌握準確的時間和地點,就可以喝到一杯免費咖啡。

活動期間,每天有100家星巴克商店從下午1點到2點向客人贈送小杯咖啡。

這100家星巴克每天都會改變,具體地址請到星巴克網站搜尋。

還有一些星巴克提供節日 “歡呼卡”Cheer Cards,用這張卡可以購買打折的飲料和食品。

10天的免費咖啡活動已經展開,到明年1月2日結束。

查詢網站:starbucks.com/cheer

