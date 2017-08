By

【KTSF 劉瑩報導】

近日網上有廣告流傳,聲稱連鎖咖啡店星巴克(Starbucks)將會為無證人士提供折扣優惠,星巴克已澄清,該公司沒有這項優惠,廣告只是流言。

該則在網上流傳的廣告表示,8月11日為星巴克的“夢想家日”,在這一天,所有無證人士在星巴克消費任何商品,均可獲得40%的折扣優惠。

星巴克方面則表示,這個宣傳活動完全子虛烏有,星巴克方面沒有相關的活動。

