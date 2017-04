By

【KTSF】

美國大型咖啡連鎖店星巴克(Starbucks)宣布,週三將推出一款限量新口味凍飲,名叫”獨角獸星冰樂”(Unicorn Frappuccino),賣點是飲品的顏色會隨飲管轉動而變色。

星巴克表示,近日網上興起以獨角獸為主題的飲食潮流,星巴克因此也推出這款新口味凍飲,飲品的顏色最初是紫色,口味是甜的果味,當轉動飲管後,飲品會變為粉紅色,味道也變酸。

“獨角獸星冰樂”由4月19日至4月23日在美國、加拿大和墨西哥的分店發售,容量為12盎司,含280卡路里。

