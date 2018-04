星巴克下月29日休業數小時 培訓員工處理種族議題

By

【KTSF 游瑋珊報導】

兩名非洲裔男子上週在費城一間星巴克咖啡店懷疑受歧視,一度被警員帶走扣留,星巴克高調回應,宣布全國超過8,000家店會在下月29日下午休業,為十多萬員工提供培訓,指導他們如何處理種族議題。

兩名非洲裔男子上週四在費城一間星巴克被鎖上手扣帶走,警方發放當天接報的對話錄音。

報警者說:”兩名男子在我的咖啡店,拒絕光顧或離開,我在18街和Spruce街的星巴克。”

警局接線員:”警員很快會來。”

警員在之後的對話又形容,涉事的男子引起混亂,而據當地傳媒報導,兩名男子當時在店內等朋友,在向店員借用洗手間時,被指沒光顧而遭拒絕,店員之後趕他們走並報警。

警方最終認為沒犯罪證據,數小時後釋放兩名男子,涉事的店員已離職,但事件被指涉及種族歧視,有人發起示威,有人提出抵制星巴克。

星巴克高調回應,行政總裁公開致歉後,週一再與兩名男子見面,親身道歉。

星巴克又宣布全國逾8,000家店下月29日下午會休業數小時,為175,000名員工提供處理種族議題的培訓,日後新入職的員工,也要接受有關的訓練。

有專門為企業制定職場多元共融策略的顧問,讚揚星巴克對事件的處理手法,但認為事件反映星巴克內部存在警號,公司不應視此為單一事件,應貫徹將種族議題融入員工訓練。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。