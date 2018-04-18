星巴克下月29日休業數小時 培訓員工處理種族議題

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【KTSF 游瑋珊報導】

兩名非洲裔男子上週在費城一間星巴克咖啡店懷疑受歧視，一度被警員帶走扣留，星巴克高調回應，宣布全國超過8,000家店會在下月29日下午休業，為十多萬員工提供培訓，指導他們如何處理種族議題。

兩名非洲裔男子上週四在費城一間星巴克被鎖上手扣帶走，警方發放當天接報的對話錄音。

報警者說：”兩名男子在我的咖啡店，拒絕光顧或離開，我在18街和Spruce街的星巴克。”

警局接線員：”警員很快會來。”

警員在之後的對話又形容，涉事的男子引起混亂，而據當地傳媒報導，兩名男子當時在店內等朋友，在向店員借用洗手間時，被指沒光顧而遭拒絕，店員之後趕他們走並報警。

警方最終認為沒犯罪證據，數小時後釋放兩名男子，涉事的店員已離職，但事件被指涉及種族歧視，有人發起示威，有人提出抵制星巴克。

星巴克高調回應，行政總裁公開致歉後，週一再與兩名男子見面，親身道歉。

星巴克又宣布全國逾8,000家店下月29日下午會休業數小時，為175,000名員工提供處理種族議題的培訓，日後新入職的員工，也要接受有關的訓練。

有專門為企業制定職場多元共融策略的顧問，讚揚星巴克對事件的處理手法，但認為事件反映星巴克內部存在警號，公司不應視此為單一事件，應貫徹將種族議題融入員工訓練。

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