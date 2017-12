By

星球大戰系列最新電影”最後的絕地武士”(The Last Jedi)確定了美國史上首映日第二大票房紀錄影片的地位。

“最後的絕地武士”在上週末在全球的票房獲得超過4.5億元,在北美的票房更加錄得2.2億元,成為美國歷史上第二大首映日票房紀錄的影片,這都得益於影評的推波助瀾及鋪天蓋地的宣傳推廣。

根據網站PostTrak的調查顯示,主要的觀影人群為男性,積極評價達到9成,並且在網站獲得罕有的5星觀眾評價。

