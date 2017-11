香港3位政界名人灣區聚首 探討香港民主前景（視頻）

By

【KTSF 郭柟報導】

香港多個知名政治人物週一來到史丹福大學舉行講座,包括前民主黨主席李柱銘、前立法會主席曾鈺成、以及有份推動佔中運動之一的港大法律系副教授戴耀廷,他們談及香港政制發展,以及對一國兩制的未來的去向。

雖然他們政見略有不同,不過就共聚一堂,討論對香港政治前景的展望。

曾鈺成認為,在香港最近備受爭議的國歌法和一地兩檢議題當中,市民的不安反映了他們對香港特區政府及北京中央政府失去信任。

曾鈺成說:”國歌法我認為絕對不會通過之後亂拉人,有些說成只要一聽國歌不站立就要拉人,不可能如此,就算內地的國歌法都無可能如此。”

他認為香港的法治精神很重要,維持對其他國家的貿易信心。

曾鈺成說:”一國兩制本身是個予盾,兩個制度有差異,在一國兩制實踐的過程當中,香港和內地交往會越來越頻繁,大家要有實事求事的態度,原則是一定要堅持一國兩制。"

他表示,人大解釋基本法就是一個例子。

曾鈺成說:”如果香港人說不准,凡是人大解釋都不對,對於中央政府來說,這是他們的權利,怎能不做?換過來說,如果人大常委經常釋法,或主動釋法,香港人會覺得跟普通法會有很大抵觸,各走極端對一國兩制無好處。”

李柱銘都認同中國和香港必須保持一國兩制,不應推港獨,但同時北京政府應維持香港政府高度自治,尤其是司法獨立。

李柱銘說:”香港最重要的是保持法治,法官要獨立,才能保障香港市民的自由,如果想香港有法治,一定要有民主。”

但是他都說,不知幾時才等到有”真普選”。

普選未能實現,大批香港市民又不滿人大提出的 831政改方案,促成2014年佔中和雨傘運動,在佔中期間涉衝擊政總的”雙學三子” 黃之鋒、周永康及羅冠聰被判入獄,而有份發起佔中和參與佔領運動的戴耀廷又是否做好心理準備,可能回港後面對刑責呢?

戴耀廷說:”暫時很難估最後判刑是如何,不過我們都做了做壞打算,因為當我們提出公民抗命,有這種心理準備面對刑責。”

他又怎看香港的民主運動,以及一些年青政治領袖呢?

戴耀廷說:”香港目前處於一個半威權狀態,可能持續5至10年,這段時間的香港民主運動,可能並非想短時間內實現真普選,反而是守穩民主基礎,其實雨傘運動的成功,可能並非是我們突破政制,改變成民主,而是有更多年青人看到民主的重要,眼前好像很困難,中共越來越強大,令人覺得沒有希望,但希望就在這班年青的政治領袖。”

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。