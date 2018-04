史丹福大學舉行論壇討論中港關係（視頻）

By

【KTSF 郭柟報導】

史丹福大學週二晚舉行了一個論壇,討論中國和香港近年的關係和發展,請來香港眾志常委周庭,以及香港駐舊金山經濟貿易辦事處處長蔣志豪等出席。

周庭認為,鑑於最近香港高鐵一地兩檢的爭議,以及包括她本人在內有立法會民選議員被取消資格一事等,覺得中國和香港之間一國兩制正進一步被蠶食。

周庭說:”中國和香港不單在經濟產業上、政治制度上似乎要去不斷融合,變相蠶食香港一國兩制度,或者香港本身有的自主權。”

不過蔣志豪有不同的看法:”我會覺得這想法沒有任何基礎,中央政府對一國兩制是一個非常莊嚴的承諾,基本法上面有清楚介定,多年來,現在回歸20週年,我們看到香港依然是高度自治。”

蔣志豪認為,近年中國經濟急速發展,帶來很多新機遇給香港人,例如一帶一路、粵港澳大灣區等。

蔣志豪說:”我今日剛從洛杉磯返回灣區,出席一個亞太商業展望會議,這個會議已有31年,見到會議內很多人的關注點,在內地的機遇,大多數人的議題講到,如何入到內地市場分一杯羹。”

不過周庭說:”這些合作並非簡單合作,裡面存在很多問題,令香港本身有的獨立制度,受到很大影響,但我認為,香港經濟產業發展不應只是看中國,而是看全世界。”

今次的論壇是史丹福大學香港同學會舉行的廣東話關注週其中一項活動。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

