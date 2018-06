美朝首腦峰會外界如何評價（視頻）

By

【KTSF 梁秋玉報導】

全球關注的美朝首腦首次峰會,週二在新加坡順利舉行,美朝雙方以及外界如何評價這次歷史性峰會呢?

這次的美朝峰會雙方簽署的聯合公報,承諾兩國將建立新關係,金正恩同意向半島完全無核化邁進,特朗普則表示,會停止與南韓的軍演,並推動韓戰結束,但暫時不會撤走駐韓美軍。

有學者認為,雖然公報中的細節如何落實仍有待觀察,但至少首次特金會非常成功,做到了兩國首腦以往都未能做到的事。

美朝領袖歷史性會面,雙方會後簽署聯合公報,同意恢復並建立全新的兩國關係,雙方將合作在朝鮮半島建立持久穩定的和平體制,北韓重申有完全棄核的意願,但並沒有列明”完全、可驗證、不可逆轉”的棄核原則及時間表。

特朗普說:”我與金主席的會面是坦誠,有建設性的,我們很好的彼此認識,他重申堅定承諾完成朝鮮半島無核化,我們也同意嚴肅談判,盡快實施協議。”



特朗普還提到將停止美國與南韓的聯合軍演,他說:”我們會節省巨大開支,而且我也覺得是非常挑釁的。”

不過特朗普並沒有說會從南韓撤軍,但就承諾保障平壤安全,雙方也表示將尋找韓戰期間兩國戰俘的遺骸。

史丹福大學國際安全及合作中心的學者薛理泰分析說,特金會終於實現了以往兩國領導人無法實現的棄核談判,是可喜的第一步。

薛理泰說:”這次在新加坡化干戈為玉帛,舉行這次會議是可喜的第一步,對第一次期望值不要太大,以後雙方工作小組進行下去,相信會有進展的。”

薛理泰還說,金正恩承諾完全棄核,顯示他對特朗普的個人特點也有所了解。

薛理泰說:”特朗普是商人,最重視承諾,你做出甚麽承諾是需要去做的,如果你不願意去做,那你根本就不要做承諾,那這方面金正恩還是了解的,這方面說明都是有誠意的,雙方都有誠意的。”

薛理泰認為,特朗普取消美韓軍演,也是對金正恩的一個回報,令其放心平壤安全。

不過仍有一些問題值得重視,因為很多會談內容細節,在公報裡看不出來,而且以往六方會談,北韓也曾反覆無常,要讓北韓放棄研發了50多年的核武工程,也不是一朝一夕就能做到。

薛理泰說:”50多年的事情,他的核工程一下子叫他全部交出來 ,而且他好處沒拿到,所以我估計他的分階段棄核,跟國際社會對他分階段放鬆,甚至取消經濟制裁都是連接起來的 ,走一步看一步。”

美朝首次峰會成功舉行,新加坡政府也為此花費兩千萬美金負責接待和保安,薛理泰表示,以前有辜汪會、習馬會,加上這次特金會,新加坡再次為自己打了一個好廣告。

薛理泰說:”無非對全世界證明,新加坡是最安全最理想的舉行峰會的地點,也是很適宜有安全感的旅遊勝地。”

對於特朗普說停止美韓軍演,美軍與南韓官員都感到驚訝,因為美國軍方一直都反對停止軍演,南韓總統府就表示要搞清楚到底特朗普說停止聯合軍演確實的意思是什麼。

有南韓官員更認為,特朗普說聯合軍演是挑釁性質,這不像是一位美國總統該說的話。

有學者指出,只要有美軍駐在南韓,要恢復聯合軍演也會很快。

美聯社分析,這次峰會公佈的都是含糊空泛的承諾,當中有很多不明的東西,如何落實,如何監察還有待觀察。

特朗普表示,相信金正恩,他還透露,金正恩告訴他北韓已開始摧毀一個主要導彈試驗場,特朗普則強調,針對北韓的制裁措施會暫時維持,希望以後可以撤銷。

特朗普會後還讚揚金正恩是個非常聰明的談判者,才華洋溢並愛國,一定會請他到訪白宮,兩人將來還會有多次會面。

有消息人士還稱,金正恩也有意邀請特朗普7月訪問北韓,在平壤舉行第二次峰會。

