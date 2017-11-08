史丹福醫院幹細胞臨床實驗 治療膝傷病人

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【KTSF 吳宇斌報導】

許多人上了年紀，膝蓋都會出現問題，史丹福醫院的骨科醫生目前從事臨床實驗，使用膝蓋受傷病人的幹細胞，促進軟骨再生，治療受傷的膝蓋。

本地KPIX電視台最近的獨家報導，記者訪問兩名參加史丹福醫院臨床實驗的病人，一名病人患有關節炎，另一病人11年前和5年前分別接受過膝蓋手術，但膝蓋目前又出現問題，醫生發現兩名病人膝蓋的軟骨都有受損。

膝蓋問題其實很普遍，為膝蓋減震的軟骨組織如果撕裂或者破裂，會導致膝蓋衰弱和疼痛。

負責這項臨床實驗的史丹福醫院骨科醫生Jason Dragoo和他的團隊，正在測試使用病人自己的幹細胞來修復膝蓋，手術過程大約一個小時，是無須住院的門診手術。

Dragoo醫生說：”我們利用每個人都有的再生潛力，在合適的條件下，成年人的幹細胞可以生成軟骨，新的軟骨就可以生長，從而治療膝蓋問題。”

Dragoo醫生說，幹細胞能在膝蓋的脂肪墊發現，不論病人是胖或瘦，膝蓋中都有一個脂肪墊，這也是幹細胞的來源。

外科醫生使用小切口和微創工具來抽取脂肪，然後使用一種特殊技術分解脂肪，釋出幹細胞，這種混合物會放入一個特別的儀器，出來之後，幹細胞會凝聚在試管頂部和底部，然後將細胞取出，馬上注射入患者的膝蓋，這些細胞不需離開手術室，從而減少受感染的機會。

實驗室的研究顯示手術有效，這些細胞在約六週就開始轉化為初始幹細胞，然後就會再生成軟骨。

參加臨床試驗治療的人都會接受傳統膝蓋修復手術，當中有三分二接受幹細胞治療，醫生會用MRI磁力共振來追蹤再生軟骨的生長情況，參加臨床試驗的患者，要在臨床實驗結束之後才會知道自己有沒有得到幹細胞。

現時這項臨床實驗仍然徵求有膝蓋傷患的人參加，當中分為兩類，一類是關節炎，另一類是關節軟骨缺損，有意參加臨床試驗的人士，可點擊以下網址查詢詳情：

膝蓋關節炎患者申請試驗

膝蓋關節軟骨缺損患者申請試驗

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