史丹福醫院幹細胞臨床實驗 治療膝傷病人

By

【KTSF 吳宇斌報導】

許多人上了年紀,膝蓋都會出現問題,史丹福醫院的骨科醫生目前從事臨床實驗,使用膝蓋受傷病人的幹細胞,促進軟骨再生,治療受傷的膝蓋。

本地KPIX電視台最近的獨家報導,記者訪問兩名參加史丹福醫院臨床實驗的病人,一名病人患有關節炎,另一病人11年前和5年前分別接受過膝蓋手術,但膝蓋目前又出現問題,醫生發現兩名病人膝蓋的軟骨都有受損。

膝蓋問題其實很普遍,為膝蓋減震的軟骨組織如果撕裂或者破裂,會導致膝蓋衰弱和疼痛。

負責這項臨床實驗的史丹福醫院骨科醫生Jason Dragoo和他的團隊,正在測試使用病人自己的幹細胞來修復膝蓋,手術過程大約一個小時,是無須住院的門診手術。

Dragoo醫生說:”我們利用每個人都有的再生潛力,在合適的條件下,成年人的幹細胞可以生成軟骨,新的軟骨就可以生長,從而治療膝蓋問題。”

Dragoo醫生說,幹細胞能在膝蓋的脂肪墊發現,不論病人是胖或瘦,膝蓋中都有一個脂肪墊,這也是幹細胞的來源。

外科醫生使用小切口和微創工具來抽取脂肪,然後使用一種特殊技術分解脂肪,釋出幹細胞,這種混合物會放入一個特別的儀器,出來之後,幹細胞會凝聚在試管頂部和底部,然後將細胞取出,馬上注射入患者的膝蓋,這些細胞不需離開手術室,從而減少受感染的機會。

實驗室的研究顯示手術有效,這些細胞在約六週就開始轉化為初始幹細胞,然後就會再生成軟骨。

參加臨床試驗治療的人都會接受傳統膝蓋修復手術,當中有三分二接受幹細胞治療,醫生會用MRI磁力共振來追蹤再生軟骨的生長情況,參加臨床試驗的患者,要在臨床實驗結束之後才會知道自己有沒有得到幹細胞。

現時這項臨床實驗仍然徵求有膝蓋傷患的人參加,當中分為兩類,一類是關節炎,另一類是關節軟骨缺損,有意參加臨床試驗的人士,可點擊以下網址查詢詳情:

膝蓋關節炎患者申請試驗

膝蓋關節軟骨缺損患者申請試驗

