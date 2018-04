By

位於南灣的著名學府史丹福大學公布新一學年的收生情況,由於報讀人數多,但校方未有額外增加學位,令整體的收生率創歷史的新低。

史丹福大學公布在2018年8月份開始的新學年,在47,450個報讀申請中,收了2,040個本科生,收生率是4.29%,創了歷史新低,而報讀的學生人數比去年多了約3,000人。

校方指,這兩千多名新生中,50.8%是男學生,女學生漸49.2%,學生來自全美不同的州分,當中11.4%是國際學生。

在這一期的新生當中,有18.3%的學生是家庭裏第一個入讀大學的人,比去年的18%輕微上升。

大約有6成5的新生希望入讀人文學科及科學課程,三成有興趣報讀工程學,3.5%是地球、 能源及環境學,還有1.5%的學生尚未決定。

