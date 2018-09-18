醫護人員指美國槍械暴力已成新疫症（視頻）

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每年全國有超過35,000人中槍死亡，即是每一天 有96人死於槍械暴力，有醫護人員指槍械暴力已成為新的疫症。

醫生和護士的角色是拯救病人和教育病人如何預防疾病，週一在全國多個城市，包括灣區史丹福大學校園，有醫護人員走出他們日常的崗位，發聲對抗另一種導致越來越多人死亡和受傷的疫症，就是槍械暴力。

一個防止槍械暴力的非牟利組織透過聯邦疾控中心發表的數據顯示，每年全國有124,760人中槍，其中有35,141人死亡，即是每一天有96人死於槍械暴力。

死者之中有2,800人是兒童和青少年，而死於槍械的人之中，3分2是自殺。

史丹福大學醫學院教授Dean Winslow是共和黨人，曾經參軍，他今年成立了一個名為SAFE的非牟利組織，聯合全國志同道合的醫護人員共同對付槍械暴力。

Winslow說：”我們希望透過SAFE，以無黨派的方式應對這問題，如果我們的努力，可以令到一個小孩免死於槍械造成的意外或暴力，我們的工作就有意義了。”

不少醫學生響應這項行動，SAFE的發起人之一就是一名醫科學生。

Sarabeth Spitzer說：”目前沒有關於槍械安全的正規醫學訓練，而可悲的是問題越來越嚴重，所以需要訓練醫護人員如何回答和發問有關槍械暴力的問題，是非常重要的。”

和應付其他流行疾病一樣，醫學界重視數據和研究，所以這個組織正致力爭取撥款，研究槍械暴力問題。

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