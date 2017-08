By

【i-CABLE】

芬蘭一名男子涉嫌持刀在街頭襲擊途人,已造成兩人死亡,多人受傷,疑犯被警員槍傷拘捕,警方正調查疑犯是否有同黨在逃。 多名傷者倒臥在市中心廣場,途人報警,並協助傷者。 事發在西南部,距離首都赫爾辛基150公里的圖爾庫,持刀男子在當地時間下午約4時涉嫌襲擊途人,一名女子喪生,數人受傷。 警員開槍制止,擊中疑犯腳部,拘捕他問話。 因應這宗案件,赫爾辛基的機場及火車站已加強保安。

