By

【i-CABLE】

荷蘭首都阿姆斯特丹中央火車站發生持刀傷人案,造成兩人受傷,疑犯接著被警員開槍制服。

多輛警車及救護車在車站外戒備,車站兩個月台關閉。

目擊者指,事發在中央火車站詢問處附近,一名男子持刀襲擊途人,警員追捕期間開槍,疑犯中槍受傷被捕,暫時未知其動機。

(Copyright 2018 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。