俄羅斯超市炸彈爆炸最少十傷 當局稱為恐襲

【i-CABLE】

俄羅斯聖彼得堡一間超級市場發生炸彈爆炸,最少十人受傷。當局指事件為恐佈襲擊,由反恐部門調查。

爆炸發生後,大批警員及消防員趕到,並封鎖現場,疏散了至少50人。

有目擊者指,超市內的玻璃窗都碎裂,多人負傷由超市走出來。爆炸發生在星期三晚上,遇襲的超巿位於聖彼得堡西北部一座商場地面,估計有逾千人在商場內。

炸彈放在超巿供顧客使用的儲物櫃,爆炸威力相當於200克烈性炸藥,並裝有金屬碎片,增加爆炸殺傷力。總統普京指事件為恐佈襲擊,指示反恐部門協助緝兇,並調查犯案動機。

聖彼得堡今年亦多次成為恐襲目標,四月,一列地鐵列車發生炸彈爆炸,16人死亡、約100人受傷。

俄羅斯月初拘捕了多名相信是伊斯蘭國的支持者,他們計劃在聖彼得堡市中心的喀山大教堂,和市內多個人流密集的景點發動襲擊。普京事後致電美國總統特朗普,感謝美國提供情報,粉碎恐襲陰謀。

