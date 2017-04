By

【KTSF 陳令楠報導】

俄羅斯聖彼得堡發生地鐵爆炸案,當局稱是由自殺式炸彈客造成,目前已造成至少14人死亡,超過40幾人受傷,當局已經將事件列為恐怖襲擊,同時鎖定一名中亞裔疑犯。

據報導,俄羅斯調查人員鎖定一名吉爾吉斯斯坦出生的22歲俄羅斯籍男子,他近月才搬到聖彼得堡,事發前在地鐵站出現。

調查人員亦在爆炸的車廂內找到懷疑是發動自殺式炸彈襲擊疑犯的部份肢體,已經確定疑犯身份,但暫時不會對外公佈。

初步調查指,爆炸品藏在公事包內被放在車廂後,於兩個車站之間的管道內爆炸,隨後,當局又在另一地鐵站發現威力更強的土製炸彈,已及時拆除。

