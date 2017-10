舊金山華埠聖瑪麗公園延伸部分正式開放 豎慰安婦紀念碑（視頻）

By

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山華埠的聖瑪麗公園延伸部分週二正式開放給公眾使用,而這屋頂公園也還有意義深重的慰安婦紀念碑。

位於Pine街與Quincy街交界的St. Mary’s Square公園,週二大了多6千平方英呎,新的屋頂公園和現有的公園銜接,市府週一從屋頂下辦公樓的發展商取得地契,新的公園週二正式開放給公眾。

舊金山市參事佩斯金(Aaron Peskin)說:”很快的,這地方在午餐時間會有辦公室職員來吃午飯,年長和年幼人士也會來這裏做有益健康的康樂活動,我非常高興這個歷時17年的計劃今天終於落實,開放給公眾使用,這對華埠和舊金山都是好事。”

而公園新部分的焦點就是這座慰安婦紀念碑。

慰安婦正義聯盟創辦人之一郭麗蓮說:”這個紀念碑要大家能看到,不要是秘密的,要公開,要讓日本知道,全世界現在都知道事件在二次大戰發生了什麼,20到40萬名女性被綁架,日本一定要道歉,一定要知道做錯什麼。”

舊金山的慰安婦紀念碑除了在公共場所讓公眾可以看得到之外,還有這個含有5種語言的牌匾,解釋紀念碑背後的意義。

Jim Dock Kyung Sik Kim基金會主席金漢一說:”我們不要對有日本政府支持的走私性人口保持沉默,不幸的是,大規模的性走私活動今天也還在發生中,我們要這一代的人了解這段悲痛的歷史。”

慰安婦正義聯盟創辦人之一鄧孟詩說:”性侵犯、強姦,尤其是在戰爭時發生,現在仍在發生,中東、非洲、歐洲,甚至是亞洲和美洲國家都有這些事件在發生,我們希望用歷史來教育,希望不會歷史重演。”

