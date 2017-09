密州白人警員被控謀殺非裔獲判無罪 引發示威抗議

By

密蘇里州一名白人前警察,被控在2011年開槍殺死一名非洲裔駕駛人士,法官週五裁定該前警員一級謀殺不成立,裁決宣布後,隨即有民眾在聖路易市中心集會遊行示威,警方一度向示威者施放胡椒噴霧。

引發示威的案件發生在2011年,時任白人警察Jason Stockley高速追逐一名非洲裔Anthony Lamar Smith後,連開5強打死Smith。

Stockley聲稱見到Smith手持一枝槍,感到即時有危險,於是自衛開槍,他要求案件由法官,而並非陪審團裁決。

控方指控Stockley在殺死Smith後,更把一把手槍插贓在死者車輛,但法官認同被告是自衛殺人,並指控方的證據不足,有疑點,法官裁定被告無罪。

裁決後,示威者陸續在街上聚集,有部分示威者高喊口號,”不公平,不太平”( no justice, no peace),亦有人高舉黑人生命寶貴的標語。

警方派出配備防暴裝置的警察在場戒備,當示威者企圖阻止一架載有警察的巴士前進時,雙方發生衝突,有人指警方攻擊。

有在場的美聯社記者說 ,自己都被警方噴胡椒噴霧,警方就發推文說,示威者向載著警員的巴士扔石頭。

示威現場不遠處,就是Ferguson市郊,在2014年,一名白人警察就在該處射殺手無寸鐵非洲裔男子Michael Brown,該個白人警員沒有被起訴,但他自己最後辭職。

