密州白人警員被控謀殺非裔獲判無罪 引發示威抗議

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【KTSF 江良慧報導】

密蘇里州一名白人前警察，被控在2011年開槍殺死一名非洲裔駕駛人士，法官週五裁定該前警員一級謀殺不成立，裁決宣布後，隨即有民眾在聖路易市中心集會遊行示威，警方一度向示威者施放胡椒噴霧。

引發示威的案件發生在2011年，時任白人警察Jason Stockley高速追逐一名非洲裔Anthony Lamar Smith後，連開5強打死Smith。

Stockley聲稱見到Smith手持一枝槍，感到即時有危險，於是自衛開槍，他要求案件由法官，而並非陪審團裁決。

控方指控Stockley在殺死Smith後，更把一把手槍插贓在死者車輛，但法官認同被告是自衛殺人，並指控方的證據不足，有疑點，法官裁定被告無罪。

裁決後，示威者陸續在街上聚集，有部分示威者高喊口號，”不公平，不太平”（ no justice, no peace），亦有人高舉黑人生命寶貴的標語。

警方派出配備防暴裝置的警察在場戒備，當示威者企圖阻止一架載有警察的巴士前進時，雙方發生衝突，有人指警方攻擊。

有在場的美聯社記者說 ，自己都被警方噴胡椒噴霧，警方就發推文說，示威者向載著警員的巴士扔石頭。

示威現場不遠處，就是Ferguson市郊，在2014年，一名白人警察就在該處射殺手無寸鐵非洲裔男子Michael Brown，該個白人警員沒有被起訴，但他自己最後辭職。

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