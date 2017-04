By

【KTSF 黃恩光報導】

中半島南舊金山光天化日下有女賊人拳打一個女人,並搶走她的手機。

案發地點在南舊金山捷運站附近,警方表示,本週二下午4時許,女事主從Alta Loma Drive行樓梯到El Camino Real時,女賊人一言不發就拳打女事主,搶走她的手機,然後步行離開現場。

警方說賊人是個非洲裔女子,大約19歲,身高5呎4吋,身形粗壯,當時穿著黑色連帽衣。

警方呼籲市民提供線索,報案熱線是(650) 952-2244。

