南舊金山週一有汽車撞進Gellert大道的Safeway超級市場,造成3人受傷。

警方稱,事發於Gellert大道2255號的Safeway超市停車場,來自舊金山的一名57歲婦人,駕駛其2011年本田Civic汽車,突然失控,撞進超市的玻璃門。

女司機和兩名乘客受傷,沒有生命危險,已送院治療。

事發時正值超市的營業時間,幸店內無人受傷。

當局仍在調查車禍起因,估計不涉及醉駕或服藥後駕駛。

