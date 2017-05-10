南舊金山少年被搶手機 警方追緝兩名涉案男子

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南舊金山週一下午一名17歲少年被人搶去手機，警方正追緝兩名涉案男子，其中一人被指是菲律賓裔。

事發於下午4時05分左右，少年當時在Alida Way 400號路段步行，兩名男子突然從後趨近。

其中一人被指兩度拳擊少年的頭部，第二名男子趁機搶去少年的手機。

受害人事後頭部腫痛，兩名男子得手後沿Alida Way向南奔逃。

其中一名涉案男子被指是菲律賓裔，年約17歲，身高5呎9吋，重約160磅至170磅，短黑髮，案發時身穿運動褲和黑色連帽上衣。

第二名涉案男子被指約17歲，外型不詳。

任何人如能對案件提供消息，請聯絡南舊金山市警方，電話： (650) 877-8900，匿名報案熱線：(650) 952-2244，或電郵往：tips@ssf.net.

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