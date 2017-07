By

【KTSF】

南舊金山一名18歲少女週一傍晚在街上步行時,報稱遭一名陌生男子拍打臀部,並被他拉扯衫袖,該名男子之後逃去無蹤。

事發於傍晚6時18分,地點在South Magnolia大街附近的Sister Cities Park小徑,少女遇襲後,看到涉案男子踏著踏板車沿Mayfair大街向西逃走。

警方形容涉案男子是拉美裔,年約20餘歲,身高約5呎4吋,體重約140磅。

他被指身穿黑色背心,棗紅色長褲,頭戴Red Bull帽。

任何人如能就案件提供消息,請聯絡舊金山警方,電話:(650) 877-8900,匿名舉報熱線:(650) 952-2244,或傳電郵往:tips@ssf.net。

