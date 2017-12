By

【KTSF】

南舊金山高中(South San Francisco High School)一名女教職員涉嫌與至少一名學生有不當性接觸,週一被警方拘捕。

警方上週初接報,指居住在東灣列治文市的31歲女子Noelia Linares與學生有不軌行為,涉及校內一名17歲學生。

警方花了一星期調查後,於週一下午4時05分拘捕Linares。

任何人如能對案件提供更多消息,請聯絡南舊金山警局,電話:(650) 877-8900,匿名舉報熱線:(650) 952-2244。

