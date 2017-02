By

【KTSF 黃恩光報導】

中半島南舊金山警方仍在追蹤一名涉嫌撞倒人後逃逸的汽車司機,並發放閉路電視片段,案中受害人是一名70歲女長者,她嚴重受傷,情況危殆。

案發現場是南舊金山Orange Park公園旁邊的Memorial Drive,警方表示,70歲女受害人在附近一個市場買菜後,步行回家時被汽車撞倒,肇事司機不顧而去,女受害人嚴重受傷,送院治療,情況危殆。

閉路電視顯示,肇事汽車是一輛銀色汽車,最後被發現的地點是Myrtle Avenue夾South Spruce Avenue,有可能是本田Civic或者豐田Camry。

汽車前頭下方有損毀,司機當時穿白色長袖衣服。民眾若有線索,請聯繫警方,電話:(650) 877 8900。

