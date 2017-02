By

【KTSF 黄恩光報導】

南舊金山一條步行小徑,三名匪徒打劫一名亞裔男人,搶走他的手機。

案發地點是 Mission 夾 Grand 街附近的 Centennial 小徑,距離捷運車站不遠。

警方表示,週二早上將近 8 時,一名亞裔男人在小徑步行時,三名匪徒從後面上前搶走他的手機,其中一名匪徒穿黑色連帽衣,另外兩名年輕匪徒分別是一名拉美裔和一名非洲裔。

Centennial 小徑從前也發生過搶劫案,警方呼籲市民提高警覺,走路時不要使用手機或者帶著耳機,要經常留意四周環境。

