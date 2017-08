By

南舊金山警方正追緝一名男子,他涉嫌上週六不當觸摸和滋擾一名女童。

事發於下午4時左右,地點在Grand大街400號一間店舖,該名男子被指不當觸摸女童的腿部和臉部。

涉案男子年約60餘歲,身高若5呎8吋,身材魁梧,頭戴藍色棒球帽,帽上印有黃色標誌,臉戴黑框眼鏡,身穿黑色短袖上衣,藍鞋,印有灰色和白色圖紋。

他被指牙齒發黃,留有灰白鬍鬚。

任何人如能對案件提供消息,請聯絡南舊金山警局,電話:(650) 877-8900,匿名報案熱線:(650) 952-2244,或電郵往:tips@ssf.net。

