南舊金山單親母親被車撞死 警緝白人男司機

By

【KTSF】

在南舊金山，週六晚有汽車撞倒行人之後不顧而去，南舊金山警方週一公佈的消息指出，肇事司機是一名白人男子。

警方稱，肇事司機身高5呎10吋左右，體重220磅，駕駛一輛黑色房車。

警方表示，週六晚接近凌晨12時，有人報警表示，El Camino Real 200號地段，即是El Camino Real夾South Spruce Avenue一帶，有一名女子躺在地上。

醫護人員將女傷者送往醫院，她最後傷重死亡，警方表示，肇事汽車為豐田或Lexus黑色汽車，1998至2000年型號，車的右前方及車蓋應該有損毀。

死者44歲婦人Teresa Gonzales，是一名單親媽媽，其女兒已在GoFundMe網站成立專頁，籌集殮葬費，網址：https://www.gofundme.com/teresa-gonzales-funeral-costs

任何人有案件的消息，請致電(650) 877-8900與警方聯絡。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有，不得轉載。