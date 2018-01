南舊金山亞裔警員兩年前遇襲重創 傷癒後復工（視頻）

By

【KTSF 郭柟報導】

兩年前遇襲受重傷的南舊金山亞裔警員Robby Chon,傷勢痊癒後重返警局工作,繼續為市民服務。

Chon週一首次返回警局工作,警局局長與一眾同袍很歡迎他的歸來。

50歲的Chon服役南舊金山警局14年,是一名電單車警員,他在2016年感恩節處理一宗鄰居滋擾案時,被一名男子用滑板擊中頭部,受了重傷,昏迷多天。

Chon說:”有醫生曾告訴我可能只剩幾分鐘命,聽了後得真的很怕,死亡原來曾經離自己這麼近。”

Chon之後做了兩次大手術,以及一系列物理治療,他的部份頭顱骨粉碎需要移除,以其他物料填補。

雖然遭遇到這種事情,但他對警察工作的熱誠,促使他再次投入工作,亦表示原諒襲擊他的人。

Chon說:”不能因一次事件就想著總會再發生,我要往正面想,以及原諒襲擊者,向前行,回來工作。(你原諒了他嗎?)原諒了。”

他又表示,感激一直支持他的人,包括妻子和兩個7和9歲兒子、同袍、教會朋友等都是他的精神枝柱。

Chon暫時未可以回到電單車警員的崗位,只能做文職,喜歡在馬路執法工作的他表示,希望可以盡快重返崗位。

至於襲擊者已被拘留,被控企圖殺人、致命武器襲擊等罪名。

