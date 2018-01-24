南舊金山亞裔警員兩年前遇襲重創 傷癒後復工（視頻）

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【KTSF 郭柟報導】

兩年前遇襲受重傷的南舊金山亞裔警員Robby Chon，傷勢痊癒後重返警局工作，繼續為市民服務。

Chon週一首次返回警局工作，警局局長與一眾同袍很歡迎他的歸來。

50歲的Chon服役南舊金山警局14年，是一名電單車警員，他在2016年感恩節處理一宗鄰居滋擾案時，被一名男子用滑板擊中頭部，受了重傷，昏迷多天。

Chon說：”有醫生曾告訴我可能只剩幾分鐘命，聽了後得真的很怕，死亡原來曾經離自己這麼近。”

Chon之後做了兩次大手術，以及一系列物理治療，他的部份頭顱骨粉碎需要移除，以其他物料填補。

雖然遭遇到這種事情，但他對警察工作的熱誠，促使他再次投入工作，亦表示原諒襲擊他的人。

Chon說：”不能因一次事件就想著總會再發生，我要往正面想，以及原諒襲擊者，向前行，回來工作。（你原諒了他嗎？）原諒了。”

他又表示，感激一直支持他的人，包括妻子和兩個7和9歲兒子、同袍、教會朋友等都是他的精神枝柱。

Chon暫時未可以回到電單車警員的崗位，只能做文職，喜歡在馬路執法工作的他表示，希望可以盡快重返崗位。

至於襲擊者已被拘留，被控企圖殺人、致命武器襲擊等罪名。

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