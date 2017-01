By

【KTSF 黃恩光報導】

南舊金山週日早上發生一宗持械槍劫案,一名女性長者在行經Baden Avenue 600號地段時,遭到一名男人從後方衝上來搶走她的錢包。

疑犯隨後往三街方向逃走,事主無受傷。

警方消息指,該名疑犯穿著淺色衫褲,警方呼籲有線索的市民,儘快報警,協助追捕。

