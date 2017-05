為爭課後托兒服務名額 南舊金山家長捱夜排隊（視頻）

By

【KTSF 黃恩光報導】

中半島南舊金山一班家長冒著寒風,週四清晨3點幾開始排隊,一直排到週五早上,為了什麼呢?

南舊金山Orange Memorial公園週四清晨3點15分,就有家長開始排隊,等候週五早上7點公園及康樂部開門,接受課後托兒服務的登記,家長不惜冒著寒風,等候20多個小時。

家長Tina Jung說:”我週四早上5點半來到,等候了25個半小時,我知道我一定要早來。”

家長Alan Chan亦說:”沒有辦法,因為如果沒有這個課後托兒服務,自己又要上班,不能照顧小孩,昨晚比較大風和寒冷,保暖的方法是喝咖啡,挨凍也沒辦法,一定要來排隊。”

南舊金山公園及康樂部在市內4間小學舉辦的課後托兒服務名額有限,供不應求,這項托兒服務並非免費,下學年每月收費是396元,對於別無選擇的家長,多麼辛苦都要來為孩子拿到位。

Chan說:”好在我是那一間小學的第十個名單,很幸運,沒有白費心機。”

Jung亦說:”我拿到了位置,我屬意的那間學校有10個名額,我排第4什麼都值得了。”

家長們表示,露宿排隊期間市政府職員開放這個中心,讓他們上洗手間,又提供咖啡,雖然如此,家長都不希望明年重複這個經驗,已經進入了課後托兒系統的家長,明年可優先登記,而未能成功登記的家長,明年很可能要再來一遍。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。