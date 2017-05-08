為爭課後托兒服務名額 南舊金山家長捱夜排隊（視頻）

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【KTSF 黃恩光報導】

中半島南舊金山一班家長冒著寒風，週四清晨3點幾開始排隊，一直排到週五早上，為了什麼呢？

南舊金山Orange Memorial公園週四清晨3點15分，就有家長開始排隊，等候週五早上7點公園及康樂部開門，接受課後托兒服務的登記，家長不惜冒著寒風，等候20多個小時。

家長Tina Jung說：”我週四早上5點半來到，等候了25個半小時，我知道我一定要早來。”

家長Alan Chan亦說：”沒有辦法，因為如果沒有這個課後托兒服務，自己又要上班，不能照顧小孩，昨晚比較大風和寒冷，保暖的方法是喝咖啡，挨凍也沒辦法，一定要來排隊。”

南舊金山公園及康樂部在市內4間小學舉辦的課後托兒服務名額有限，供不應求，這項托兒服務並非免費，下學年每月收費是396元，對於別無選擇的家長，多麼辛苦都要來為孩子拿到位。

Chan說：”好在我是那一間小學的第十個名單，很幸運，沒有白費心機。”

Jung亦說：”我拿到了位置，我屬意的那間學校有10個名額，我排第4什麼都值得了。”

家長們表示，露宿排隊期間市政府職員開放這個中心，讓他們上洗手間，又提供咖啡，雖然如此，家長都不希望明年重複這個經驗，已經進入了課後托兒系統的家長，明年可優先登記，而未能成功登記的家長，明年很可能要再來一遍。

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