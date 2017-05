By

【KTSF 嚴劍蓉報導】

南舊金山週二晚發生涉及警員的開槍事件,一名疑犯中槍死亡。

警方表示,週二接近午夜接報指,Cork Place 3700號路段有人持槍騷擾。

警方到場後,看到一個男人持槍站在街上,警員要求該男人放下槍械,但他沒有聽從,警員於是向男人開槍,男人中槍傷重死亡,一名警員受輕傷送院治療。

南舊金山及聖馬刁地檢處聯合調查這宗開槍事件。

