南舊金山計劃興建12層高住宅大樓 民眾集會抗議（視頻）

南舊金山計劃興建大型公寓,惹來一群居民不滿,週三晚在市議會表達訴求。

報導指目前南舊金山大多是以獨立屋為主的社區,南舊金山市府計劃在沿著Mission Road一塊大約6英畝的土地興建大型公寓,其中兩成將會是可負擔單位,另外包括公園空間、零售空間、托兒中心等,可能有8至12層樓高,地點離捷運站、Caltrain站 和舊金山國際機場很接近。

有民眾擔心,開發案規模過大,跟南舊金山的城市不成比例。

也有民眾擔心開發案會導致交通阻塞,改變整個市容。

目前有兩間開發商AGI/KASA Partners以及Blake Griggs正競遂他們的發展方案。

AGI/KASA Partners的方案計劃建812個單位,其中162個是可負擔單位。

Blake Griggs的方案計劃建847個單位,其中167個是可負擔單位。

市議會將會從中決定採納哪個方案,之後跟該公司商議造價等詳情。

