【KTSF】

南舊金山週日傍晚發生街頭劫案,一名男受害人在街上被人強搶頸鏈。

事發於5時20分左右,受害人當時沿Magnolia大街北行,途中遇上男賊人。

受害人當時已感到不安,於是掉頭南行,但男賊人從後走近,伸手搶走受害人的頸鏈,然後沿Magnolia大街向南奔逃,受害人在案中受輕傷。

男賊人被指身高約5呎7吋至6呎,體重約160磅至170磅,能說英語和西班牙語,案發時身穿黑色連帽上衣,黑褲和黑鞋。

任何人如能對案件提供消息,請聯絡南舊金山警局,電話:(650) 877-8900,或致電舉報熱線:(650) 952-2244,電郵:tips@ssf.net

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。