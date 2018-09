南舊金山白人嫌犯涉打劫兩間商店被追緝

By

中半島南舊金山市上週三晚間有兩間商店遭遇持槍搶劫案,嫌犯是一名年約30歲的白人男子,警方週一公布監視錄影畫面所拍攝到的嫌犯照片,呼籲民眾提供線索,警方並懷疑該男子與近期中半島發生的其他搶劫案有關。

警方表示,上週三晚間8時55左右,一名白人男子進入位於南舊金山市Holly大街200號路段的一間商店,揮舞著手槍要錢,接著再到附近另一家商店,威脅店員拿出錢來。

受害店家是一家烈酒店,以及一家速食店。

嫌犯身高約6呎,體重約215磅,犯案時身穿黑色連帽上衣,裡面是淺藍色汗衫,還帶著灰色口罩,有線索的民眾請致電警方(650) 877-8900。

另外,南舊金山市上週六清晨兩點多也發生一起街頭傷人案,警方獲報前往案發現場Shasta Court 10號街區,在街上發現一名男子身上被刺多刀受傷,於是緊急為他救治。

警方後來在其他地點找到涉嫌行兇的Brendan Harris,並且以涉嫌意圖兇殺罪嫌將他逮捕。

