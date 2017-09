By

【KTSF 歐志洲報導】

南舊金山近機場的Costco週一晚上11時,在停車場發生劫案,賊人有槍。

當時一名男子前往他的汽車 ,另外一名男子出現,用槍指著他 要他交出財物。

事主交出手錶後,賊人向Beacon 街的方向逃離現場。

警方表示,賊人是一名年輕非洲裔男子,身高5呎7吋,約170磅,當時身穿黑白色連帽衣,黑褲和黑鞋。

有線索的民眾可以致電南舊金山警方,電話:(650) 877-8900。

