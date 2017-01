By

【KTSF 梁慧珊報導】

南舊金山警方表示,一個61歲男子涉嫌週日在市內一個診所縱火而被捕。

El Camino Real 935號Mills-Peninsula醫療中心早上報稱發生火警,消防員用一個多小時 把火撲滅,事件中無人傷亡。

警方表示,有目擊者看到一個男人從建築物的後門離開,然後向警方舉報。

後來警方確認該名男子是61歲的旅客,目前他被扣留在Redwood City 縣監獄。

