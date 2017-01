By

【KTSF 陳嘉琪報導】

南舊金山警方拘捕一名男子,他涉嫌在元旦當天對兩名女子露體。

55歲的San Bruno 居民Shamsher Rai涉嫌在South Maple大街300號路段向兩名女子露體。

警方接報到達現場,發現Rai當時在一間商店附近徘迴,便將他拘捕,警方其後證實Rai是一名性罪犯,現正在假釋期間。

