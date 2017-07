By

【KTSF】

101號公路南行線於南舊金山路段,週一凌晨發生致命交通意外。

事發於週一凌晨3點12分,位於Grand大道附近的101號公路南行線,加州公路巡警接報指,有一部車涉嫌撞倒一名途人,當局一度將該段南行線全線封閉,目前所有車道已經重開。

