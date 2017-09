By

【KTSF】

中半島南舊金山一名女途人在週二晚被車撞倒後,肇事汽車不顧而去。

警方表示,事發大約晚上9時28分,一名居住在舊金山的65歲女途人,在Westborough夾Gellert大道過馬路的時候,被一架銀色型號較新的五門揭背式汽車(hatchback)撞倒。

肇事汽車在事發後一度停下,之後向東行,往280公路方向離開。

案發的過程被一輛剛剛駛過的公共巴士閉路電視所拍下。

警方表示,女傷者送院治療,沒有生命危險。

任何人目擊案發經過,請致電:(650) 877-8900與警方聯繫。

更多新聞:

紐約皇后區巴士及旅遊巴相撞 3人喪命

舊金山華裔北灣被車撞死 肇事司機不顧而去(視頻)

中半島女教師被人偷走及盜用信用卡 警緝非裔女子

東灣Warm Springs捷運站未來兩個週末暫停營運(視頻)

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。