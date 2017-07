By

【KTSF】

南舊金山市兩名幼童週日下午與家人過馬路時,被一輛汽車撞倒受傷,警方稱司機懷疑分心駕駛,導致車禍發生。

事發於下午4時55分Arroyo Drive 200號路段,Buri Buri公園就在附近,當時分別3歲和5歲的兩名幼童,與家人在班馬線上過馬路,一名61歲男司機駕車駛至,將兩人撞倒。

警方稱,男司機當時分神,沒有看到他們正在班馬線上過馬路,車禍後,男司機有停下協助警方調查。

兩名幼童已送院治療,任何人如目擊車禍發生,請聯絡南舊金山警局,電話:(650) 877-8900。

