【KTSF 萬若全報導】

週三晚上8點左右,在南舊金山一個巴士站,一對夫婦和兩名小孩遭3名蒙面歹徒持刀威脅要錢,男事主拒絕,被歹徒打倒地上。

案發地點是California街夾Linden街街角的巴士站,受害者一家四口在等巴士,其中一名歹徒揮舞著刀,要求男事主交出所有的錢,男事主不肯,臉部被揍了一拳倒在地上。

兩名歹徒不斷地往他身上踢,第三名從女事主的頸上扯走項鏈,歹徒最後搶走了男事主的皮包逃走。

3名歹徒做案的時候都是穿黑色的連帽衫,而且蒙面,南舊金山警方呼籲民眾,如果有線索的話,向警方報警。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。