南舊金山市議會批出兩個住宅發展項目 將有可負擔單位

【KTSF 吳宇斌報導】

南舊金山市議會通過兩個住宅樓宇發展項目,全部位於市中心。

據The Daily Journal的報導,南舊金山的兩個住宅發展項目都位於市中心,一個項目位於Linden夾Baden Ave,市政府以350萬元將該處地皮賣給中國的海信集團。

該8層住宅樓宇有24個1房公寓,68個2房公寓和5個3房公寓,共97個單位,當中有20個是可負擔單位,處於該區收入中位數8成或以下的民眾可以申請。

另一項目就分別位於Grand Ave和Linden Ave,市政府共投資170萬,在Linden Ave上興建一棟有38個單位的出租公寓大樓。

而在Grand Ave上就興建46個住宅單位,其中有17個是可負擔單位。

兩個項目都包括有商用空間提供給超級市場、藥房以及零售商舖。

南舊金山市長表示,可負擔房屋的需求很大,市府希望盡可能提供幫助,所以向開發商提供了高達350萬的資金,以發展可負擔房屋 ,並填補這方面可能面臨的融融資空白。

