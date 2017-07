By

【KTSF】

南舊金山101公路路段週一凌晨一名司機駕車撞死一名路人,之後不顧而去,警方已將涉案的一名62歲司機拘捕。

事發於凌晨3時12分左右,地點在Grand Avenue出口處附近的101公路南行線,懷疑涉案的司機Vernon Gee當時駕車載朋友回家,途中撞上69歲南舊金山居民Roosevelt Kairy,但他沒有把車停下,駕車離開。

Gee被指送友人回家後,才致電報警,指稱他可能撞上一名路人,警方派員到場後,發現Kairy已死亡。

警方稱,Kairy患有老人失智症,當時離家流連到公路上。

車禍後,警方一度封鎖南行所有行車線,至清晨5時半左右才重開。

