南舊金山公屋接受預先申請 非該市居民也合資格

【KTSF 黃恩光報導】

申請公共房屋手續非常繁複,聯邦住屋及都市發展部位於南舊金山的辦事處,本週接受預先申請,用簡化的方法預先看看大家是否合資格申請公屋。

有意申請南舊金山公共房屋單位的人士,可以在本週內到週五7月21號為止,早上9點到12點、下午1點到3點半辦公時間,親自去到位於C街350號的辦事處領取申請表。

這個簡化了的手續可以讓辦事處人員審查申請人的信用紀錄以及有沒有犯罪紀錄,另外申請人有收入限制。

申請一睡房單位,家庭年收入不能超過84,300元;兩睡房單位年收入限制是105,350元;三睡房單位收入限制是122,250元,而申請四睡房,年收入不可超過139,100元。

申請人不限於南舊金山居民,每個人可以為一個朋友或家人領取多一份申請表。

通過預先申請的人士,將需要填寫正式的申請表,合資格人士將被列入輪候公共房屋名單。

南舊金山公共房屋局(City of South San Francisco Housing Authority)的地址是C街350號,查詢電話:650 583 7631。

網址:https://affordablehousingonline.com/housing-authority/California/City-of-South-San-Francisco-Housing-Authority/CA015

