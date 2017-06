舊金山散房規定租客限時洗澡 市參事立法禁止（視頻）

By

【KTSF 陳家琪報導】

您可以在5分鐘之內洗完澡嗎?舊金山一座散房大廈的租客就遇到這個問題,並向市府投訴,市參事佩斯金隨即提出法例保障租客。

舊金山市府樓宇檢查局早前接到Bush街1010號一座大廈租客的投訴指,業主在大廈浴室安裝限時供水系統,甚至裝上計時器,最短的時間只有5分鐘,租客認為不方便也不人道。

樓宇檢查局局長許子湯(Tom Hui)說:”大廈管理員就說因為加州水短缺,所以就安裝這個裝置,但如果這些人洗澡不夠時間又怎麼辦呢?洗一半就停嗎?根據法例,要保護租客,洗澡亦算是生活安全,所以我們已說明這個法案是不可以放這些裝置?”

有不願上鏡的租客指,浴室供水的計時器是這一年內才有,管理人員沒有諮詢過租客的意見就擅自安裝,但因為大廈是散房,很多設施都要共享,因此都會盡快在限時下洗完澡。

大廈經理表示,最初的限制是5分鐘,經過租客投訴後,就增加至7分鐘,再增到現在的12分鐘,由於樓宇檢查局的介入,業主已經下令拆除裝置,不會再限時。

除了這座大廈外,原來在華埠位於Clay街的一座散房大廈,同樣有類似的情況。

協助租客爭取權益的華協中心表示,這座大廈最初每次的供水只有90秒,90秒後,租客要拉開浴室門,伸手再按供水的按鈕,才會繼續供水,經過爭取後,供水的時限加至5分鐘。

華協中心社區組織員林茵如(Marie Lim)說:”即使你作為業主,是沒有理由有權去擅自制定租客可以洗多久。”

舊金山市參事佩斯金隨即提出法案,建議禁止包括散房在內的所有住宅樓宇禁止安裝供水計時器,並已獲得初步的通過。

