舊金山散房規定租客限時洗澡 市參事立法禁止（視頻）

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【KTSF 陳家琪報導】

您可以在5分鐘之內洗完澡嗎？舊金山一座散房大廈的租客就遇到這個問題，並向市府投訴，市參事佩斯金隨即提出法例保障租客。

舊金山市府樓宇檢查局早前接到Bush街1010號一座大廈租客的投訴指，業主在大廈浴室安裝限時供水系統，甚至裝上計時器，最短的時間只有5分鐘，租客認為不方便也不人道。

樓宇檢查局局長許子湯（Tom Hui）說：”大廈管理員就說因為加州水短缺，所以就安裝這個裝置，但如果這些人洗澡不夠時間又怎麼辦呢？洗一半就停嗎？根據法例，要保護租客，洗澡亦算是生活安全，所以我們已說明這個法案是不可以放這些裝置？”

有不願上鏡的租客指，浴室供水的計時器是這一年內才有，管理人員沒有諮詢過租客的意見就擅自安裝，但因為大廈是散房，很多設施都要共享，因此都會盡快在限時下洗完澡。

大廈經理表示，最初的限制是5分鐘，經過租客投訴後，就增加至7分鐘，再增到現在的12分鐘，由於樓宇檢查局的介入，業主已經下令拆除裝置，不會再限時。

除了這座大廈外，原來在華埠位於Clay街的一座散房大廈，同樣有類似的情況。

協助租客爭取權益的華協中心表示，這座大廈最初每次的供水只有90秒，90秒後，租客要拉開浴室門，伸手再按供水的按鈕，才會繼續供水，經過爭取後，供水的時限加至5分鐘。

華協中心社區組織員林茵如（Marie Lim）說：”即使你作為業主，是沒有理由有權去擅自制定租客可以洗多久。”

舊金山市參事佩斯金隨即提出法案，建議禁止包括散房在內的所有住宅樓宇禁止安裝供水計時器，並已獲得初步的通過。

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