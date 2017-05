By

斯里蘭卡暴雨成災,觸發山泥傾瀉,至少91人死亡、110人受傷。

大片山泥塌下摧毀民居,斯里蘭卡正值雨季,周四經歷14年來最嚴重的暴雨,令山洪暴發,淹沒村莊、道路,南部、西部地區逾6萬人受災。

當局預測雨勢持續,可能加劇災情,呼籲居民遠離河流、山坡,數千人須撤離,外交部向聯合國及其他國家尋求支援。

