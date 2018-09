斯里蘭卡示威抗議政府租港口給中國99年

By

中國大力推動一帶一路建設,不過有些國家的政局變動往往會出現反覆,例如斯里蘭卡近日就有大規模示威,抗議政府將一個戰略港口租給中國99年,當地中國大使館呼籲當地華人要注意安全。

領導今次示威的是斯里蘭卡的前總統,特別之處的是他們抗議租給中國的港口其實是斯里蘭卡執政時,簽約交給中國建設的。

數以萬計示威者週三在斯里蘭卡首都科倫坡遊行示威,抗議政府貪污,將一個戰略港口租給中國99年,並要求政府下台,帶領者是前總統拉賈帕克薩。

不過諷刺的是,很多中國資助的項目都是在拉賈帕克薩執政期間規劃和建設的,包括科倫坡港口城及貨櫃碼頭項目。

捲入事件的港口亦是由中國貸款興建,就是以拉賈帕克薩之全名命名,是一帶一路關鍵項目。但營運後一直面臨巨額虧損,當地政府為了償還債務,去年底將港口和附近的15,000英畝的土地以債轉股方式,轉讓給一間中資企業99年,引起當地人強烈不滿、曾爆發衝突。

有學者重申一帶一路沿線國家政權更迭頻密,投資要特別評估政治風險,不能因長官意志而匆忙上馬。有學者亦提醒中國大力推動一帶一路建設必須量力而為,同時亦要顧及國內百姓感受,資源應當優先解決國人住屋、醫療、教育、養老等問題。

