【KTSF 陳嘉琪報導】

電訊公司Sprint與T-Mobile週日宣布達成合併協議。

全國第三與第四大電訊公司Sprint與T-Mobile宣布達成265億美元的合併協議,這次合併全部以股票交易,不過合併案仍須通過政府審核。

合併成功的話,將讓全國電信市場出現三雄鼎立的局面,Sprint與T-Mobile合併後的公司名會是T-Mobile,將更有資源在5G市場挑戰兩大龍頭Verizon及AT&T。

