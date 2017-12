By

【KTSF 林佩樺報導】

今年4月聯合航空(United Airlines)因為機位超賣,將亞裔乘客強行拖下機後,上週五又發生一起華裔被趕下機事件,一名休士頓華裔女鋼琴家聲稱因為在機艙哺乳,被Spirit航空驅逐下機。

德州休士敦的華裔鋼琴師Mei Rui聲稱,上週五準備飛往紐約參與一項癌症研究,在飛機起飛前,為了安撫哭鬧的兩歲兒子,於是哺餵母乳,卻因此被驅逐下機。

她表示,當時機艙門還開著,機組人員希望她為兒子安置座位,她表示需要幾分鐘哺乳,並會在門關上前完成,其後Mei、兒子、與Mei年邁的父母一家四口卻被5位警員趕下飛機。

Spirit航空回應表示,乘客數次拒絕配合機組人員要求,對於給客人所造成的不便,將全額退款以示補償。

來自上海的Mei畢業於耶魯大學,擁有分子生物物理學、生物化學與音樂學位。

