【KTSF 陳令楠報導】

俄亥俄州一個嘉年華會週三有機動遊戲發生意外,多人由高處墮下,一人死亡,7人受傷,當中5人危殆。

目擊者說:”我聽到一名女孩大叫”救命”,我往聲音的方向看,看到有人從機動遊戲中拋出,然後其中一卡座椅掉在地上。”

事發在週三晚嘉年華開幕第一日,有人拍攝到事發一刻,名為”火球”的機動遊戲擺動期間,一卡4個座椅突然折斷,飛脫落地,座椅底部損毀嚴重。

事故造成一名18歲男子由約15米墮地重傷,當場死亡,另外7人受傷,其中5人傷勢嚴重。

當局指包括”火球”在內的機動遊戲,在嘉年華開幕前已檢查過多次,但發生事故後,發現其中4個機動遊戲未能通過機件測試,要暫停開放。

