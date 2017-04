By

白宮新聞發言人Sean Spicer週二稱,在敘利亞發生毒氣攻擊平民事件後,特朗普總統決定向敘利亞作出軍事行動,在作出決定時,其長女有向他提供意見。

Spicer在白宮例行簡報會中稱,”毫無疑問”Ivanka和其他人在特朗普作出決定時有向他提供意見。

特朗普兒子Eric Trump早前接受英國每日電訊報訪問時透露,特朗普上週決定軍事回應敘利亞的毒氣攻擊,有受到Ivanka的影響,Eric說他姐姐對毒氣攻擊感到”心碎和憤怒”。

